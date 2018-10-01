دار الشروق تطرح «فردقان» ليوسف زيدان عبر تطبيق «اقرألى»

تجربة جديدة تخوضها «دار الشروق» للتوسع فى وسائط جديدة لنشر إصداراتها، حيث قررت الدار للمرة الأولى، طرح رواية الدكتور يوسف زيدان الجديدة «فردقان» ككتاب مسموع قبل النسخة الورقية، وذلك عبر تطبيق «اقرألى»، التطبيق الأكثر انتشارًا للكتب الصوتية، خلال شهر أكتوبر الجارى.



تقدم «اقرألى» رواية «فردقان» من خلال مجموعة من المذيعين المحترفين بأداء درامى وباستخدام تكنولوجيا المؤثرات الصوتية مما يمنح النص المكتوب حالة من الحياة والحيوية والمتعة التى تضع المستمع داخل أجواء الرواية.



وتعد الفكرة هى الأولى من نوعها فى مصر والعالم العربى، حيث سيتم إطلاق الرواية صوتيا على تطبيق «اقرألى» قبل نشرها ورقيا وذلك إيمانا من دار الشروق والدكتور يوسف زيدان بضرورة تطوير شكل النشر، وأهمية النشر الالكترونى والصوتى باعتبارهما من وسائل النشر الحديثة.

تأتى الرواية فى 7 فصول، ويقدمها 7 من المذيعين المحترفين وإعلاميين بالإذاعة المصرية، ومنهم: عبدالرحمن زغلول فى دور «ابن سينا»، ومحمود سلام الراوى الرئيسى للرواية.



وما بين الوقائع التاريخية الفعلية، والخيال الروائى الخلَّاق، ينسج يوسف زيدان خيوط روايته الجديدة؛ ليقدم للقارئ العربى لوحة حياة غنية بالتفاصيل، للعلَّامة العبقرى الذى شهدت له الحضارة الإنسانية خلال الألف سنة الأخيرة: الشيخ الرئيس؛ ابن سينا.



تقدم الرواية صورة كاملة عن حياة العلامة ابن سينا، «أعماله، أفكاره، فلسفته، ومشاعره الداخلية، وانعكاسها على كتاباته»، كما تتناول العصر الذى عاش فيه، والحكام الذين عاصرهم، وتتطرق بالتفصيل إلى فترة اعتقاله بداخل قلعة «فردقان» وكيف أثرت هذه الفترة وانعكست على شخصيته وتفاصيل حياته، وكذلك كتاباته أيضًا.



واستلهم الدكتور يوسف زيدان اسم روايته «فردقان» من اسم القلعة الفارسية التى سُجن فيها ابن سينا، سنة 412 هجرية، وكتب فيها: «حى بن يقظان، كتاب الهداية، رسالة القولنج»، وتم اكتشاف أطلالها بوسط إيران.