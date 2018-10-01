ماذا قالت ميلانيا ترامب عن زيارتها المرتقبة إلى مصر؟

في أول رحلة دولية منفردة لها بدون زوجها، تبدأ ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، جولة إفريقية تشمل أربع دول تبدأها بغانا، ثم مالاوي، ثم كينيا، وتختتمها بزيارة مصر، نهاية الأسبوع الجاري.

وتأتي هذه الجولة الإفريقية لزوجة الرئيس الأمريكي، في إطار الترويج لحملتها «Be Best» أو «كن الأفضل»، والتي تستهدف رعاية الأطفال وتوعيتهم بصعوبات الحياة.

وفي بيان أصدره البيت الأبيض، تحدثت «ميلانيا» عن جولتها الإفريقية، قائلة: «سأقوم في أول أكتوبر بأول زيارة منفردة لي تشمل أربعة بلدان جميلة ومختلفة في إفريقيا، وهي غانا، وملاوي، وكينيا، ومصر».

ونوهت بأن هذه الدول الأربع تعمل جنبًا إلى جنب مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» لإحراز تقدمًا كبيرًا في التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وتطرقت للحديث عن زيارتها المرتقبة إلى مصر، ضمن هذه الجولة الإفريقية، قائلة: «محطتي الأخيرة في مصر ستركز على مشروعات السياحة».

وتابعت: «نحن ومن خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سبق وأن عملنا مع مصر لخلق بيئة تضم جميع فئات المجتمع، بما فيها النساء والأقليات الدينية، للوصول إلى حياة منتجة وصحية».

وأضافت: «تطبيق بعض البرامج في مصر ساهم بشكل مباشر في دعم تقليل معدلات وفيات الرضع والأمهات، وتطوير وتحسين القراءة في وقت مبكر للأطفال، بالإضافة إلى استعادة والحفاظ على المواقع التاريخية وهو ما ساهم في تنشيط السياحة المصرية».