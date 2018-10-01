«التنمية المحلية»: الوزير حريص على توجيه المحافظين للتفاعل مع الناس

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، دائم الحرص على توجيه المحافظين وسكرتيري العموم، بضرورة أن يتفاعلوا مع الناس على أرض الواقع.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن «شعراوي» يؤكد بصورة مستمرة على أن يكون رؤساء المدن والمراكز والأحياء، موجودين بصورة مستمرة لحل جميع المشكلات، مشيرًا إلى توجيهاته برفع المخلفات بشكل دوري من الشوارع.



وأشار كذلك إلى اهتمام الوزير بالتأكيد على استمرار العمل في المشروعات الاقتصادية والخدمية منها، وخاصة المشروعات التي تعاني من التعثر، مستطردًا أن الوزارة طلبت من المحافظات أن ترسل حصرًا بهذه المشروعات من أجل العمل على حلها.



ولفت إلى كذلك إلى تشديد الوزارة على ضرورة رد الشيء لأصله، خاصة فيما يتعلق بأعمال رصف الشوارع أو الإنارة، مشيرًا كذلك إلى التأكيد على قيام المحافظات بتحديث بيانات الأراضي الصالحة للاستثمار فيها، وموافاة الوزارة بها.



