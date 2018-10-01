«العدل الدولية» تعتزم إصدار قرار حول الخلاف الحدودي بين تشيلي وبوليفيا

من المقرر أن تعلن محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، قرارها في دعوى قضائية رفعتها بوليفيا، الدولة الحبيسة، التي تسعى إلى إجبار تشيلي على السماح لها بالوصول إلى المحيط الهادئ.



وفقدت بوليفيا الوصول إلى ساحل المحيط الهادئ بعد هزيمتها أمام تشيلي في حرب المحيط الهادي في الفترة بين عامي 1879 و1883، في حين أن معاهدة السلام التي تلت ذلك، والتي وقعت في عام 1904، رسمت الحدود الحالية بين البلدين.



وتقع مدينة انتوفاجاستا الساحلية في المنطقة التي استولت عليها تشيلي. وتقول بوليفيا إن الافتقار إلى الوصول إلى البحر قد تسبب في إفقارها، وأن الوصول المتجدد سيعزز التجارة والصادرات.



ومن جانبها، قالت تشيلي إن هذه القضية تمت تسويتها بموجب معاهدة 1904، بينما تقول بوليفيا إنه من الممكن تعديل المعاهدات وأن تشيلي لم تف بتعهداتها بالتفاوض للوصول إلى البحر.



وقال خوسيه رودريجيز اليزوندو، وهو خبير تشيلي في دبلوماسية بلاده، إن اتخاذ قرار مؤيد لبوليفيا سيضعف المعاهدات الدولية.



وقال الخبير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحكمة في لاهاي تصرفت بالفعل ضد مبادئ الأمم المتحدة عندما قبلت التعامل مع هذه القضية، "لقد قوضت معاهدة حدودية وخلقت وضعا خطيرا للسلام والأمن الدولي".



وفي الوقت الذي من غير المتوقع أن تتنازل شيلي عن أراض لبوليفيا، فقد تقبل في نهاية المطاف حلا وسطا، مثل منح بوليفيا إمكانية الوصول إلى الموانئ التشيلية، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.