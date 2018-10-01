ممثلو الادعاء: الصحفي السلوفاكي قتله «مأجور»

بعد سبعة أشهر على مقتل الصحفي السلوفاكي، يان كوشياك، وصديقته، قال ممثلو الادعاء إنهم مقتنعون بأنهم عثروا على القاتل والمتواطئين معه.

وقال المدعي العام، جارومير سيزنيار، للصحفيين اليوم الاثنين، "هناك دليل قوي للغاية."

ومن بين أمور أخرى، صادرت الشرطة ذخيرة من المشتبه بهم تتوافق مع الذخيرة المستخدمة في جريمة القتل، حسبما قال قائد الشرطة ميلان لوكانسكي.

وقتل كوشياك /27 عامًا/ ومارتينا كوسنيروفا، بالرصاص، في منزله بالقرب من براتيسلافا، فبراير الماضي وفي ذلك الوقت، كان الصحفي يعمل على قصة حول وجود صلات بين الحكومة السلوفاكية والمافيا الإيطالية.

وتم نشر عمله غير المكتمل بعد جريمة قتله والتي أثارت احتجاجات كبيرة ضد الفساد وترهيب الصحفيين.

وألقي القبض على ثلاثة من المشتبه بهم الرئيسيين فيما يتعلق بجريمة القتل يوم الخميس وهم القاتل المشتبه به وسائقه ورجل كان على صله بالمرأة التي أمرت بقتله.

وتم اعتقال المرأة، وهي مترجمة للغة الإيطالية يوم الجمعة. وأكد ممثل الادعاء أن المرأة متهمة بإصدار أمر قتل الصحفي ودفعت 70 ألف يورو (81 ألف دولار) كمكافأة.

وفقا للمحققين، كان من المفترض أن يكون كوسياك هو الهدف الوحيد، إلا أن صديقته كوسنيروفا كانت "ضحية عرضية" حيث كانت في المكان الخطأ في الوقت غير المناسب.