محكمة هندية تفرج عن ناشط من الإقامة الجبرية

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قضت محكمة هندية، الاثنين، بالإفراج عن ناشط في مجال حقوق الإنسان من الإقامة الجبرية.

وقالت المحكمة العليا في دلهي، إن احتجاز الناشط اليساري والصحفي البارز جوتام نافلاخا لفترة طويلة لم يكن قانونيًا، حسبما قالت زميلته الناشطة سيهبا حسين، للصحفيين.

وألقي القبض على "نافلاخا" مع أربعة نشطاء آخرين خلال حملات مداهمة في 28 أغسطس.

وقالت الشرطة في ولاية مهاراشترا بغرب الهند، إن النشطاء كانوا على صلة بالمتمردين الماويين اليساريين وأثاروا أعمال عنف بين أقلية الداليت المهمشة والجماعات اليمينية بالقرب من مدينة بيون في أول يناير.

ورجحت تقارير وسائل الإعلام المحلية، أن يسعى النشطاء الأربعة الآخرون إلى إطلاق سراح مماثل.