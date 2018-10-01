«شمال سيناء» تعلن أسماء مستحقي التعويضات في رفح والشيخ زويد

أعلن الديوان العام لمحافظة شمال سيناء عن أسماء 90 مزارعًا من المستحقين لصرف التعويضات المقررة، بعد تضرر مزارعهم في مركزي الشيخ زويد ورفح، بسبب الحرب على الإرهاب.

ومن جانبه، أكد المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، أنه سيتم تعويض 60 مزارعًا من الشيخ زويد، و30 مزارعًا من رفح، من الذين أضيرت المزروعات الخاصة بهم، وذلك بعد فحص ومراجعة الملفات الخاصة بهم في ضوء ما ورد بقواعد الصرف.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء أنه سيتم احتساب التعويض عن 100 شجرة عن الفدان الواحد كحد أقصى، على أن يتم تلقي طلبات التظلمات من قبل اللجنة المختصة في مديرية الزراعة بالعريش خلال 15 يومًا، مشيرًا إلى أنه لن يتم الالتفات لأي تظلمات ترد بعد المدة المحددة.

أشار وكيل الوزارة إلى أن من بين الزراعات التي أضيرت أشجار الزيتون والنخيل والجوافة والموالح، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها محافظة شمال سيناء والحرب على الإرهاب.