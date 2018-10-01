«كاف» يخطر الأهلي بإيقاف شريف إكرامي مباراتين

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يفيد بإيقاف شريف إكرامي حارس مرمي الفريق، مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري رابطة الأبطال.

وجاء قرار الكاف بدعوى أن شريف إكرامي دخل في مشادة مع طاقم الإسعاف، أثناء مباراة الذهاب أمام حوريا كوناكري الغينى في دور الثمانية من دوري الأبطال.

وبالتالي، لن يتمكن شريف إكرامي من المشاركة مع الأهلي في مباراتي وفاق سطيف الجزائري، ذهابًا وإيابًا، في نصف نهائي بطولة إفريقيا.

من جانبه، أبدى الجهاز الفني للفريق، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اندهاشه من القرار، خاصة وإن إكرامي لم يرتكب أي أخطاء أو يتجاوز في سلوكه في الواقعة المشار إليها، فضلا عن عدم تناول المراقب لأي واقعة تخص إكرامي في ذات المباراة، بدليل أنه كان ضمن قائمة الأهلي التي خاضت مباراة العودة أمام حوريا الغيني.