الجوهري عن أزمة «القومية للأسمنت»: يجب الاستعانة بخبرات أجنبية لتطويرها

علق النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على خسائر الشركة القومية للأسمنت، قائلًا إنه لا يوجد رؤية أو دراسة واضحة تستهدف النهوض بالشركة حتى الآن.



وأضاف في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن شركات قطاع الأعمال يجب أن تحقق ربحًا بدلًا من نزيف الخسائر الحالي، معقبًا: «يجب الاعتراف بفشل إدارة الشركة بدلًا من إغلاقها ويمكن الاستعانة بخبرات أجنبية لتطوير الشركة».



وطرح تساؤل حول الخسائر الفادحة التي حققتها الشركة بالرغم من المشروعات القومية الكبرى في مجال إنشاء المدن الجديدة في مصر، موضحًا أن مصر تشهد طفرة معمارية في الفترة الحالية.



وطالب البرلمان بتشكيل لجنة تقصى حقائق من أعضاء مجلس الشعب؛ لتكوين رؤية واضحة من خلال الاطلاع على مستندات الشركة بدلًا من تصفيتها، متابعًا: «ليس من حق الوزير أو الجمعية العمومية تصفية الشركة، وما يحدث من قرارات ظالمة للعمال، ويجب أن يشارك البرلمان في القرارات المتعلقة بالقومية للأسمنت».







