لبنان: المزاعم الإسرائيلية بشأن موقع الصواريخ «أكاذيب»

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وصف وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، اليوم الاثنين، مزاعم إسرائيل بوجود مصانع أسلحة قرب مطار بيروت بـ"الأكاذيب".

وخلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورًا جوية لما زعم أنه مواقع لتصنيع وتخزين أسلحة لجماعة "حزب الله" اللبنانية في العاصمة اللبنانية بيروت.

واتهم إيران، بتوجيه التنظيم المتشدد لبناء مواقع سرية لتحويل المقذوفات إلى صواريخ موجهة بدقة قادرة على استهداف إسرائيل.

وقال «باسيل» للسفراء الأجانب في بيروت خلال مؤتمر صحفي "لن يقبل لبنان أن تستغل الأمم المتحدة كمنصة لاعتداء على لبنان".

وأضاف، أن إسرائيل لا تحترم المنظمة الدولية ولا تطبق قراراتها.