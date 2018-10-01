«تواضروس» الثاني يدشن كنيسة «البابا كيرلس والارشيدياكون حبيب جرجس» بالولايات المتحدة

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، كنيسة "البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس بواشنطن تاون شيب، نيوچيرسي، في إطار جولته الرعوية الحالية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال القس بولس حليم إن البابا تواضروس الثاني عبر عن فرحته لتواجده وسط شعب الكنيسة التي تحمل اسم البابا كيرلس السادس والأرشيدياكون حبيب جرجس وهو أحدث القديسين في كنيستنا، لافتا إلى أن القديس الأشيدياكون حبيب جرجس هو مؤسس مدارس الأحد، وأن الكنيسة تحتفل هذا العام بمرور ١٠٠ سنة على تأسيس مدارس الأحد.

يشار إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني كان قد بدأ زيارته الرعوية للولايات المتحدة في 13 سبتمبر الماضي، حيث يتفقد الكنائس القبطية الأرثوذكسية ويعقد لقاءات مع الكهنة والخدام لبحث أمور الخدمة بالكنائس إلى جانب تدشين مجموعة من الكنائس الجديدة.