محافظ الفيوم يتابع أعمال مبادرة «100 مليون صحة»

تابع اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء علي فيروس «سي» والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي تستمر لمدة شهرين في 9 محافظات، تحت شعار «100 مليون صحة»، حيث بدأت فعاليات المبادرة اليوم كمرحلة أولي من بينها محافظة الفيوم.

وتفقد المحافظ أعمال المبادرة بمركز صحة الأسرة بمنطقة كيمان فارس، وناقش المترددين على المركز حول أهمية المبادرة في الفحص وتقديم العلاج مجانا للمواطنين، كما تفقد إحدى الحملات باستاد الفيوم الرياضي بمشاركة مديرية الشباب والرياضة، كما شملت الجولة تفقد عدد من المواقع والمراكز الطبية بمركز أبشواي.

وأكد سعد أن المحافظة استعدت منذ فترة لهذا الحدث الهام، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة ومشاركة كافة القطاعات المعنية في تذليل العقبات أمام المبادرة وضمان تنفيذها على الوجه الأمثل، موضحا أنه قد تم إصدار توجيهات مشددة لجميع رؤساء المدن وكافة القطاعات تجهيز المقرات وتزويدها بالأدوات اللازمة لاستقبال المواطنين وإجراء الكشف الطبي والتحاليل.

وأضاف المحافظ أن فعاليات المبادرة تستهدف مليون و670 ألف مواطن بجميع قرى ومراكز المحافظة، من خلال 649 فريق طبي تم توزيعهم على 138 وحدة صحية و9 مستشفيات و7مقرات أخرى تابعة للمصالح الحكومية، موضحا أنه تم تأمين مقرات الحملة وعمل بوابات جميع المقرات لتوعية المواطنين بفعاليات المبادرة، مطالبا جميع المواطنين بزيارة الوحدات الصحية والمراكز الطبية لتوقيع الكشف الطبي والاطمئنان على سلامتهم من أمراض الضغط والسكر وفيروس سي.

وبدأت فرق الكشف عن فيروس سي بجميع قري ونجوع المحافظة في تمام الـ9 صباحا وتنتهي الـ9 مساء، موضحة أنه يتم عمل كارت لكل مواطن من الفئات المستهدفة مدون به بياناته، والوزن والطول وقياس السكر والضغط، وفي حالة وجود إصابة يتم متابعة المريض من خلال أقرب مستشفى أو وحدة صحية.