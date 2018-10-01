السلطات الفيتنامية تصادر طنا من أجزاء الحيوانات البرية

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صرح مسؤول، اليوم الاثنين، بأن سلطات الجمارك الفيتنامية صادرت 193 كيلوجراما من أنياب الفيل و805 كيلوجرامات من حراشف حيوان البنجولين.

وتم اكتشاف أجزاء الحيوانات، التي شحنتها شركتان مسجلتان في نيجيريا في 24 صندوقا على متن طائرة للخطوط الجوية التركية إلى مطار نوي باي في هانوي، يوم الجمعة، وفقا لما قاله نجوين فان ترونج، رئيس إدارة جمارك هانوي.

وكانت الشحنة موجهة إلى شركتين مقرهما في هانوي، وهما "فامك ليكو المحدودة" و"إن.بي.سي فيتنام ديفيلوبمنت المحدودة".

ووفقا لدليل أعمال فيتنامي، فإن الشركتين تم تسجيلهما في 13 يوليو الماضي، ولكن ليس لأي منهما رقم هاتف.

وبعد مصادرة المضبوطات، أرسلتها السلطات إلى أكاديمية العلوم والتكنولوجيا الفيتنامية للتحقق من أصلها.

وتُباع أنياب الأفيال بأسعار عالية للحصول على العاج، بينما تتوافر في حراشف البنجولين، وهو حيوان صغير شبيه بآكلات النمل، الكيراتين القوي الذي يستخدم في الطب التقليدي الصيني والفيتنامي.

وتسبب الطلب على الحراشف في إدراج الحيوان على قائمة "الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعية" الحمراء للأنواع المهددة.