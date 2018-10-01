أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، انطلاق الحملة القومية للقضاء على فيروس سي، تحت شعار «100 مليون صحة»، بداية من غد الاثنين.

وفيما يلي تجيب «الشروق» عن أبرز الأسئلة والأكثر تداولًا حول المبادرة التي تشنها الدولة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية:

• ما الهدف من الحملة؟

تستهدف الحملة إجراء مسح طبي على مستوى الجمهورية، للكشف المبكر عن مصابي فيروس سي، والأمراض غير السارية، لنحو 50 مليون مواطن مصري.

وتأتي تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بحلول عام 2020، وخفض عدد حالات الوفاة الناجمة عن الأمراض غير السارية والتي تمثل حوالي 70% من الوفيات في مصر.

• ما هي الأمراض غير السارية؟

الأمراض غير السارية هي التي تدوم فترات طويلة وتتطور في بعض الأحيان، ويطلق عليها «مزمنة»، مثل الأمراض القلبية الوعائية والسرطان والسكري والأمراض التنفسية المزمنة.

• كيف تعلم موعد إجراء المسح الطبي في محافظتك؟

تُجرى المبادرة على 3 مراحل، المرحلة الأولى والتي ستبدأ غدًا تستهدف 17 مليون نسمة، في 9 محافظات؛ جنوب سيناء ومرسى مطروح وبورسعيد والإسكندرية والبحيرة ودمياط والقليوبية والفيوم وأسيوط، وتستمر على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر.

وتبدأ المرحلة الثانية بين ديسمبر 2018 وفبراير 2019، وتضم 11 محافظة؛ شمال سيناء والبحر الأحمر والقاهرة والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف وسوهاج وأسوان والأقصر، بينما تبدأ الثالثة، بين مارس وإبريل 2019، وتضم 7 محافظات؛ الوادي الجديد والجيزة والغربية والدقهلية والشرقية والمنيا وقنا.

• ما هي مواعيد عمل الحملة؟

تضم المبادرة 1412 مقرًا لإجراء الكشوف، منها وحدات الرعاية الأساسية، ومستشفيات وزارة الصحة، وسيارات العيادات المتنقلة، ومنشآت أخرى منها مراكز وقصور الشباب، ستستقبل المواطنين يوميًا بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساءً.

يعمل على تنفيذ الحملة نحو 5484 عضوًا، موزعين في فرق عمل، كل فريق يتكون من 3 أعضاء، طبيب، ممرض، مُدخل بيانات، وتعمل الفرق على فترتين، لاستقبال 60 مواطنًا خلال فترة العمل الواحدة.

• كيف تتواصل مع الحملة؟

يمكن للمواطن الاستعلام عن أية تفاصيل متعلقة بالمسح الطبي وأماكن إجرائه، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة «www.stophcv.eg»، أو التواصل عبر الخط الساخن «15335».

• هل هناك عقوبات للمتخلفين عن الكشف؟

ليس هناك أية عقوبات على المتخلفين عن إجراء التحاليل في وحدات الحملة التي ستنتشر بالمحافظات المعنية، لكنهم قد يحرمون من الحصول على بعض الخدمات التي ستشترط تقديم شهادة الفحص الخاصة بالحملة، ضمن المستندات المطلوبة للحصول عليها، ولكن يُنصح بإجراء الكشف لئلا يضر المواطن بمن حوله إذا كان مصابًا ويعديهم بالفيروس.

• كيف يتقدم المواطن للكشف؟

يتقدم المواطن بالرقم القومي، لتسجيله على البرنامج الخاص بالحملة، ثم يُجري تحليل فيروس سي والسكر العشوائي، وقياس ضغط الدم والوزن والطول، وتُسجل النتائج على كارت المتابعة الخاص بالمواطن والبرنامج الخاص بالوحدة.

إذا تكشف إصابة المواطن بالفيروس، يتم الحجز في مركز العلاج التابع للوحدة إلكترونيًا، وكتابة اسم الوحدة والميعاد على الكارت، وتسليمه للمواطن لعمل التحليل التأكيدي وتلقي العلاج مجانًا.

وإذا تجاوزت نتائج تحليل السكر وقياس الضغط المعدلات المطمئنة، يُحول المريض على أقرب مركز علاج لصرف الدواء مجانًا.