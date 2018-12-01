انضمام أكثر المدمرات البحرية تطورا في غرب آسيا إلى أسطول الجيش الإيراني

انضمت المدمرة "سَهَند" البحرية الأكثر تطوراً في غرب آسيا، اليوم السبت، إلى الأسطول البحري التابع للجيش الإيراني، حسبما أعلن قائد مصانع المنطقة الأولى التابعة للقوة البحرية للجيش في بندر عباس، الأدميرال علي رضا شيخي، خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مياه بندر عباس جنوبي البلاد، وفق وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وكشف شيخي عن تزويد المدمرة، إيرانية الصنع، بإمكانية التخفي من الرادارات، كما تم تزويدها بمنظومة لإطلاق صواريخ بحر- بحر، وصواريخ بحر- جو، ومنظومة دفاعية ومنظومة ضد الغواصات، وتم رفع مدى صواريخها، إضافة إلى تجهيزها بمنظومات إلكترونية ذات صلة.

كان قائد سلاح البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، أعلن، الأحد الماضي، أن القوة البحرية سوف تدشن حتى نهاية العام الإيراني الجاري (العام الإيراني ينتهي في 20 مارس)، ثلاث مدمرات، وهي سهند ودنا ودماوند.