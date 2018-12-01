قدرت الإدارة الأمريكية حجم الفاتورة المطلوبة لتحديث الترسانة النووية الأمريكية بنحو 1.2 تريليون دولار أمريكي يتعين إنفاقها في غضون الأعوام الثلاثين القادمة.

وجاء في تقرير أرسلته الحكومة الأمريكية لمكتب الموازنة في الكونجرس أن تلك الاعتمادات تتضمن 800 مليار دولار لتنفيذ عمليات صيانة للقوات النووية الأمريكية الحالية، فيما ستصل اعتمادات تطوير تلك القوات إلى 400 مليار دولار أمريكي اعتبارا من العام المالي القادم وحتى العام 2046.

وفي حالة اعتماد الكونجرس التمويل اللازم لبرنامج تطوير القدرة النووية الأمريكية، سيتم إحلال الغواصات النووية من طراز «اوهايو كلاس» بأخرى جديدة وكذلك استبدال القاذفات النووية الاستراتيجية من طراز «بي 21» بطرازات أحدث تكون قادرة على شن الهجمات النووية وخوض الحروب التقليدية، أما على الأرض فسيكون لزاما تطوير القواعد الصاروخية النووية الاستراتيجية التي تشكل حائطا للردع الصاروخي النووي، وكذلك استبدال الصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات بأخرى من طرازات كروز الأكثر تطورا.

وتقوم الوكالة الأمريكية الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية بعدد من اختبارات التحديث على الرؤوس النووية التي تستخدمها وسائل الإيصال القتالية لدى البنتاجون الذي يقوم من جانبه بتطوير منظومة أكثر تقدما للقيادة والسيطرة النووية في الولايات المتحدة.