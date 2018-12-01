الرئيس البولندي يوقع قانونا يثير جدلا بشأن الإضرار بالقطاع المصرفي

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وقع الرئيس البولندي اندريه دودا، أمس الجمعة، قانونا مثيرا للجدل يقول منتقدون إنه سيعطي الدولة سيطرة كبيرة على البنوك.

ويعزز القانون سلطة هيئة الإشراف المالي وسيمكنها من أن تقرر تأميم أحد البنوك ببساطة عن طريق اتخاذ قرار بأن وضعه المالي يمكن أن يتدهور.

وحذر الخبراء من أن البنوك ستصبح عرضة لخطر التدخل السياسي وأن هذه الخطوة ستخيف المستثمرين الأجانب.

ورفض الحزب الحاكم في بولندا "بي اي اس" الانتقادات وقال إن القانون يفي بمتطلبات الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من إجبار رئيس هيئة الإشراف المالي على الاستقالة في أعقاب مزاعم أنه اقترح تقديم معاملة تفضيلية لرئيس بنك خاص متعثر من خلال رشوة بملايين الدولارات.

وقد نفى ماريك شرزانفسكي هذه الادعاءات.