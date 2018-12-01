السبت 1 ديسمبر 2018 7:58 ص القاهرة القاهرة 14.8°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟

النتـائـج تصويت

تحذير السكان في إندونيسيا بالابتعاد عن جبل ميرابي البركاني

أ ش أ
نشر فى : السبت 1 ديسمبر 2018 - 6:43 ص | آخر تحديث : السبت 1 ديسمبر 2018 - 6:43 ص

نصح مركز علم البراكين في إندونيسيا السكان بالابتعاد عن جبل ميرابي الثائر في ماجيلانج بوسط جاوة بمسافة ثلاثة كيلومترات بعد رصد تزايد نشاطه البركاني.

ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) الاندونيسية عن المسؤولين بالمركز قولهم إن بركان ميرابي يقذف حوالى ثلاثة آلاف متر مكعب من الحمم يوميا، مشيرين إلى أنه يمكن للبركان أن يبعث في مرحلة ما الغازات البركانية وكذلك الحمم البركانية، وبالتالي تم نصح المقيمين والزوار على البقاء على مسافة آمنة لا تقل عن 3 كيلومترات حول البركان.

وأضاف المسؤولون أن قبة الحمم لا تزال في حالة مستقرة في الوقت الحالي، لذا تم الإبقاء على المرحلة الثانية من نظام الإنذار الوطني من البراكين المؤلف من أربع مراحل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك