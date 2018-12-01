تحذير السكان في إندونيسيا بالابتعاد عن جبل ميرابي البركاني

نصح مركز علم البراكين في إندونيسيا السكان بالابتعاد عن جبل ميرابي الثائر في ماجيلانج بوسط جاوة بمسافة ثلاثة كيلومترات بعد رصد تزايد نشاطه البركاني.

ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) الاندونيسية عن المسؤولين بالمركز قولهم إن بركان ميرابي يقذف حوالى ثلاثة آلاف متر مكعب من الحمم يوميا، مشيرين إلى أنه يمكن للبركان أن يبعث في مرحلة ما الغازات البركانية وكذلك الحمم البركانية، وبالتالي تم نصح المقيمين والزوار على البقاء على مسافة آمنة لا تقل عن 3 كيلومترات حول البركان.

وأضاف المسؤولون أن قبة الحمم لا تزال في حالة مستقرة في الوقت الحالي، لذا تم الإبقاء على المرحلة الثانية من نظام الإنذار الوطني من البراكين المؤلف من أربع مراحل.