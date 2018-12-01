ماكرون: ما يحدث في فرنسا لا علاقة له بالتعبير السلمي

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على الاحتجاجات التي شهدتها باريس إثر ارتفاع أسعار المحروقات، قائلًا إن ما يحدث في فرنسا لا علاقة له بالتعبير السلمي عن غضب مشروع.

وأكد، خلال كلمته في ختام أعمال قمة العشرين في الأرجنتين، التي نقلتها فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أنه بالغ الحرص على الاستماع للمعارضة لكنه لا يقبل أبدًا العنف، مشددًا: «أعمال العنف غير مقبولة تمامًا».

وتابع الرئيس الفرنسي، أنه لا يمكن استخدام أي قضية في نهب المحال التجارية وحرق المباني الرسمية وتهديد الصحفيين، مضيفًا أن المسؤولين عن هذه الأعمال لا يسعون إلى التغيير وإنما الفوضى ويخونون بذلك القضية التي يدعون الدفاع عنها، وسيتم محاسبتهم قانونيًا.

وتجددت المواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجون في العاصمة باريس، صباح اليوم السبت، في ظل تواصل احتجاجات أصحاب «السترات الصفراء»، على رفع أسعار الوقود.

وشهدت منطقة قوس النصر وشارع الشانزليزيه، مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين الشرطة والمتظاهرين، وأطلقت قوات مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه، لتفريق المحتجين.