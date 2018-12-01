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مقتل مسلحين اثنين في غارات جوية على محكمة لطالبان شمال شرق أفغانستان

كابيسا- د ب أ
نشر فى : السبت 1 ديسمبر 2018 - 10:49 ص | آخر تحديث : السبت 1 ديسمبر 2018 - 10:49 ص

نفذت قوات أمريكية متمركزة في أفغانستان ضربات جوية على محكمة تابعة لحركة طالبان بإقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم السبت.

وذكر فيلق سلاب 201، التابع للجيش الأفغاني في الشرق في بيان أنه تم تنفيذ الضربات الجوية بمنطقة نيجراب مساء أمس الجمعة، مضيفا أن طائرات بدون طيار تابعة لقوات التحالف قصفت محكمة تابعة لطالبان بالمنطقة، وأن مسلحين اثنين على الأقل قتلا في الغارات الجوية وأصيب اثنان آخران.

ولم تعلق الجماعات المتشددة المسلحة المناهضة للحكومة، من بينها طالبان على الغارات الجوية حتى الآن.


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