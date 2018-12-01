الأمم المتحدة: 37 مليون مصاب بالإيدز على مستوى العالم

يحتفل العالم السبت، باليوم العالمى للإيدز، والذي يتم إحياؤه سنويًا، في 1 ديسمبر من كل عام، وقد اختارت منظمة الأمم المتحدة شعار هذا العام، للتوعية بمرض فيروس نقص المناعة البشرية بعنوان (Live life positively) "عش الحياة بشكل إيجابي".

بدأ إحياء هذه المناسبة سنوياً، نتيجة قرار من منظمة الصحة العالمية، حيث شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة على أهمية إحياء هذه المناسبة للتوعية من مخاطر مرض الإيدز، ومخاطر انتقال فيروس (HIV) المسبب له، عن طريق استعمال أدوات حادة ملوثة أو ممارسة جنسية دون اتخاذ طرق وقاية مناسبة أو عبر استعمال معدات وأدوات طبية ملوثة.

كذلك طرق التعامل السليم والصحيح مع المصابين بالمرض أو الحاملين للفيروس الناقل له، حيث يعاني العديد من منهم سواء من التمييز وأحيانا الاضطهاد لكونهم مصابين.

- أرقام هامة عن الإيدز

يعتبر مرض الإيدز من الأمراض الخطرة، كما أن معدلات الإصابة به لا تزال مرتفعة خاصة في دول العالم النامي، فوفقا لأحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية، يعيش 37 مليون شخص بالفيروس في جميع أنحاء العالم، وهو أعلى رقم على الإطلاق، وهناك 9.4 مليون شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية لا يعرفون أنهم مصابون بالإيدز.

وهناك 1.8 مليون شخص، مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2017، كما قد أبلغ ما يقرب من 8.1 مليون شخص أنهم مصابون بالإيدز، من خلال اختبار الحمل الفيروسي في عام 2016.

وأفاد التقرير أن منظمة الأمم المتحدة تسعى إلى تحقيق أهداف ما أطلقت عليه "90-90-90" ليكون التزامًا عالميًا لجميع دول العالم، فبحلول عام 2020 سيعرف 90٪ من الأشخاص بأنهم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية، وسيحصل جميعهم على علاج مضاد للفيروس.

لماذا يعتبر مرض الإيدز عالمياً ؟

وفقا لموقع (WORLD AIDS DAY)، فأنه أكثر من 100 ألف شخص يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية، ففي المملكة المتحدة، يتم تشخيص 5 آلاف مريض كل عام، ولا يعرف الناس الحقائق حول كيفية حماية أنفسهم والآخرين.

على الصعيد العالمي، هناك أكثر من 35 مليون شخص، ماتوا بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، مما جعله أحد أكثر الأوبئة تدميرًا في التاريخ.