الآلاف يتظاهرون في بوينس آيريس ضد الزعماء «الاستعماريين» في مجموعة العشرين

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تظاهر ألاف الأشخاص أمس الجمعة، أمام مقر اجتماعات قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس ، متهمين مجموعة الدول الصناعية بالإمبريالية والاستغلال.

وردد المحتجون وهم يسيرون في وسط المدينة متجهين نحو مقر انعقاد القمة "اطردوا (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب والقادة الاستعماريين".

وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "إنهم يريدون الحرب ولن نتركهم في سلام".

وكانت قوات الأمن الأرجنتينية قد ضبطت نحو 12 قنبلة قبل التظاهرة ، وفقا لما ذكرته محطة راديو ميترا اليوم الجمعة.

وجرى اكتشاف القنابل حارقة في سيارة أجرة محترقة بوسط المدينة بالقرب من طريق المظاهرة.

ونشرت الأرجنتين حوالي 25 ألف شرطي وجندي لمنع أعمال العنف المماثلة لتلك التي شوهدت خلال قمة مجموعة العشرين في هامبورج بألمانيا، عندما أصيب مئات من رجال الشرطة.