تراجع معدل نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثاني من العام المالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهندي الصادرة أمس الجمعة تراجع معدل نمو اقتصاد الهند خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل الماضي إلى 1ر7% من إجمالي الناتج المحلي.

جاء معدل النمو متفقا مع توقعات المحللين بدرجة كبيرة حيث توقع المحللون نموا معتدلا للاقتصاد خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي.

كان معدل النمو خلال الربع الأول من العام المالي 2ر8% من إجمالي الناتج المحلي.

وبحسب بيانات الحكومة، فإن تراجع النمو جاء على خلفية تباطؤ قطاعات رئيسية مثل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الزراعة.

ورغم تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثاني، مازالت الهند تحقق أسرع معدل نمو بين الاقتصادات الكبرى، حيث كان معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الفترة نفسها 7ر6% فقط.

ويثير تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد قلق حكومة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" التي تتطلع إلى تحسن أداء الاقتصاد وموقف سوق العمل قبل الانتخابات العامة المقررة في العام المقبل.

كان الاقتصاد الهندي قد عانى في العامين الماضيين من صدمتين سياسيتين، الأولى عندما قررت الحكومة سحب الأوراق النقدية من الفئات الكبيرة من التداول بدعوى محاربة تبييض الأموال والفساد في تشرين ثان/نوفمبر 2019 وتطبيق ضريبة مجمعة جديدة في يوليو 2017.