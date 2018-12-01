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سيدة صينية تضع مولودها على رصيف محطة مترو الأنفاق


نشر فى : السبت 1 ديسمبر 2018 - 6:44 ص | آخر تحديث : السبت 1 ديسمبر 2018 - 6:44 ص

ساعد موظفو مترو الأنفاق في مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان الصينية سيدة على وضع مولودها بمساعدة المسعفين بعد أن فاجأتها آلام المخاض على رصيف المحطة.

وذكرت صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية أن عملية الولادة تمت بسلاسة وولدت الأم طفلة بصحة جيدة ، وقررت هيئة المترو في فوتشو منح المولودة ركوب المترو مجانا مدى الحياة لأنها أول حالة ولادة من نوعها في محطة المترو بالمدينة.

وكانت الأم قد ظهرت عليها علامات الولادة في محطة نانميندو وهي في انتظار القطار وبينما كانت في انتظار المسعفين أعدت المحطة جناحا مؤقتا باستخدام ستارة حول أحد المقاعد واستخدمت الإذاعة الداخلية في طلب المساعدة الطبية.


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