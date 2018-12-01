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رئيس المفوضية الأوروبية يشيد بدور بوش الأب في توحيد أوروبا

(د ب أ)
نشر فى : السبت 1 ديسمبر 2018 - 10:17 م | آخر تحديث : السبت 1 ديسمبر 2018 - 10:17 م

أشاد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بدور الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب في توحيد أوروبا.

وقال يونكر في بيان اليوم السبت: "لن أنسى أبدا دوره في سقوط سور برلين وسقوط الستار الحديدي لصالح التحول إلى أوروبا آمنة وموحدة."

وأضاف يونكر قائلا: "إن هدوء الرئيس بوش وإدارته للعلاقات مع هيلموت كول وميخائيل جورباتشوف كانا حاسمين في إعادة إحلال السلام ومنح العديد من البشر في قارتنا الحرية ثانية".

وواصل يونكر القول: "إن العالم فقد رجل دولة وزعيما كان قدوة لنا جميعا"، مشيرا إلى أن بوش الأب وهب حياته من أجل بلده ومن أجل الكفاح لصالح الحرية.


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