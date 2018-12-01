رئيس المفوضية الأوروبية يشيد بدور بوش الأب في توحيد أوروبا

أشاد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بدور الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب في توحيد أوروبا.

وقال يونكر في بيان اليوم السبت: "لن أنسى أبدا دوره في سقوط سور برلين وسقوط الستار الحديدي لصالح التحول إلى أوروبا آمنة وموحدة."

وأضاف يونكر قائلا: "إن هدوء الرئيس بوش وإدارته للعلاقات مع هيلموت كول وميخائيل جورباتشوف كانا حاسمين في إعادة إحلال السلام ومنح العديد من البشر في قارتنا الحرية ثانية".

وواصل يونكر القول: "إن العالم فقد رجل دولة وزعيما كان قدوة لنا جميعا"، مشيرا إلى أن بوش الأب وهب حياته من أجل بلده ومن أجل الكفاح لصالح الحرية.