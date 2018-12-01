مصرع شخص وإصابة 2 في تحطم مروحية إطفاء بكوريا الجنوبية

تحطمت مروحية خلال محاولتها شحن مياه من نهر الهان شرق سول، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه. بي. إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية.



وتحطمت المروحية من طراز "كاموف كيه إيه- 32" التابعة لإدارة الغابات الكورية، بالقرب من الطرف الشمالي لجسر "كانج دونج".



وكانت المروحية قد غادرت مطار "كيمبو" لإطفاء حريق في غابة على جبل في منطقة "وول جيه" في شمال سول.



وقالت مصادر مسؤولة إنه تم إنقاذ الطيار ومساعده ونقلهما إلى مستشفى قريب، بينما لفظ ميكانيكي كان على متن الطائرة المنكوبة أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى.



وتجري السلطات ذات الصلة تحقيقات حاليا في أسباب الحادث.