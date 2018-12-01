العراق: تفجير 83 عبوة ناسفة من مخلفات داعش بالأنبار

أعلن مركز الإعلام الأمني بالعراق، أن القوات الأمنية تمكنت من تفجير 83 عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" في محافظة الأنبار.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم السبت ـ إن القوات فجرت 40 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش في تقاطع السلام، كما فجرت 32 عبوة ناسفة أخرى خلال عملية تفتيش في منطقة البو حسان، إضافة إلى تفجير 11 عبوة ناسفة في منطقة البو عبيد".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال مطلوبين بقضايا إرهابية وتفجير عبوات ناسفة زرعها تنظيم "داعش" في المناطق التي كانت خاضعة تحت سيطرة التنظيم.