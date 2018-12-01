السبت 1 ديسمبر 2018 11:37 ص القاهرة القاهرة 19.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما موقفك من المطالبات بحظر النقاب في الأماكن العامة؟
النتـائـج تصويت

العراق: تفجير 83 عبوة ناسفة من مخلفات داعش بالأنبار

بغداد- أ ش أ
نشر فى : السبت 1 ديسمبر 2018 - 11:10 ص | آخر تحديث : السبت 1 ديسمبر 2018 - 11:10 ص

أعلن مركز الإعلام الأمني بالعراق، أن القوات الأمنية تمكنت من تفجير 83 عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" في محافظة الأنبار.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم السبت ـ إن القوات فجرت 40 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش في تقاطع السلام، كما فجرت 32 عبوة ناسفة أخرى خلال عملية تفتيش في منطقة البو حسان، إضافة إلى تفجير 11 عبوة ناسفة في منطقة البو عبيد".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال مطلوبين بقضايا إرهابية وتفجير عبوات ناسفة زرعها تنظيم "داعش" في المناطق التي كانت خاضعة تحت سيطرة التنظيم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك