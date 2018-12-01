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فيديو.. تجدد المواجهات بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين في باريس

أحمد العيسوي
نشر فى : السبت 1 ديسمبر 2018 - 1:01 م | آخر تحديث : السبت 1 ديسمبر 2018 - 1:02 م

عادت الاحتجاجات العنيفة إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس، مرة أخرى، صباح اليوم السبت، بعد تجدد احتجاجات أصحاب السترات الصفراء.

وأظهرت لقطات بثتها قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء، تجدد المواجهات بين الشرطة الفرنسية، والمحتجون قرب قوس النصر في باريس، وأطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين في الشانزليزيه.

وألقت الشرطة القبض على نحو 20 متظاهرًا، على خلفية هذه الاحتجاجات، وأغلقت الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر الحكومة.

وتعد هذه ثالث مظاهرة ينظمها المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود، وكانت حركتهم بدأت قبل أسبوعين، وشهدت أعمال عنف الأسبوع الماضي.

 

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