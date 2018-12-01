«ترامب» يلغي مؤتمرا صحفيا خلال قمة العشرين احتراما لعائلة بوش الأب

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤتمرًا صحفيًا كان من المقرر عقده، اليوم السبت، خلال فعاليات قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس؛ احترامًا لعائلة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 94 عامًا.

وقال ترامب، في تغريده أوردتها شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية، اليوم، "إنه كان يتطلع بشدة للتحدث إلى وسائل الإعلام قبل مغادرة القمة"، مؤكدًا: "حققنا نجاحًا باهرًا في تعاملنا مع مختلف الدول وزعمائها خلال قمة مجموعة العشرين ومع ذلك، فإنه بدافع الاحترام لعائلة بوش وللرئيس الأسبق فإننا سنؤجل عقد مؤتمرًا صحفيًا إلى ما بعد انتهاء الجنازة".

تجدر الإشارة إلى أن جورج بوش الأب قد تولى رئاسة أمريكا لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993، وهو والد الرئيس الجمهوري الأسبق "جورج دبليو بوش" الذي تولى السلطة لفترتين من عام 2001 إلى عام 2009 .