تراجع أسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة الروسي

سجلت أسعار النفط في الأسواق العالمية أكبر تراجع شهري لها منذ 2008 خلال الشهر الذي ينتهي اليوم على خلفية تصريحات وزير الطاقة الروسي المرحبة بمستوى الأسعار الحالية وذلك قبل أسبوع تقريبا من اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها النفطيين ومنهم روسيا لبحث سياسات الإنتاج والأسعار في العام المقبل.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات نيويورك اليوم بنسبة 2ر2% تقريبا، بعد تصريح وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" لوكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن معدل إنتاج روسيا من النفط سيستمر حتى نهاية العام الحالي، مضيفا أن الأسعار الحالية للخام مواتية لكل من المنتجين والمستهلكين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه رغم إظهار روسيا استعدادها للانضمام إلى السعودية من أجل خفض الإنتاج أول أمس الخميس، فإن نتيجة اجتماع أوبك المقرر الأسبوع المقبل مازال غير واضح في ظل الضغوط التي تتعرض لها هذه الدول من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتخفيض أسعار الخام.

وقد تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي خلال تعاملات اليوم بمقدار 70 سنت إلى 75ر50 دولار للبرميل تسليم كانون ثان/يناير المقبل لتصل نسبة التراجع في السعر خلال العام الحالي إلى 22%. وكان سعر الخام قد ارتفع أمس بنبسة 3ر2%.

وفي لندن تراجع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية بمقدار 69 سنت إلى 82ر58 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل، ليتراجع السعر خلال الشهر الحالي بنسبة 22% .