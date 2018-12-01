وزيرة ألمانية تدافع عن الهيئة المختصة بتسيير الرحلات الحكومية بعد تعطل طائرة ميركل

دافعت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين عن الهيئة المختصة بتسيير الرحلات الجوية لكبار الساسة، وذلك بعد العطل الخطير الذي حدث لطائرة المستشارة انجيلا ميركل أثناء توجهها إلى الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئة «رابطة النقل الجوي لسلاح الجو الألماني» تابعة لوزارة الدفاع الألمانية.

وفي تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة اليوم السبت، قالت فون دير لاين إن الهيئة «إحصائيا يمكن الاعتماد عليها تماما»، مشيرة إلى أن معدل الرحلات الحكومية التي ألغيت في السنتين الأخيرتين بلغ 2% فقط، فيما بلغت نسبة جاهزية استخدام طائرات الهيئة 89%.

في الوقت نفسه، اعترفت الوزيرة التي تنتمي إلى حزب ميركل المسيحي الديمقراطي بأنه «في حال إلغاء رحلات مهمة بالذات مثل رحلة المستشارة إلى قمة العشرين، فإن الألم يصبح أكبر».

كانت الطائرة الآيرباص التابعة للهيئة، والتي كانت تقل المستشارة والوفد المرافق لها إلى قمة العشرين في بوينس ايرس، اضطرت اثناء تحليقها فوق هولندا إلى العودة إلى ألمانيا مرة أخرى في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الخميس، بسبب عطل طرأ على نظام اللاسلكي، بالإضافة إلى آخر أصاب نظام تفريغ الوقود.

وكانت الطائرة تمر بموقف حرج عند هبوطها في ألمانيا نظرا لثقل وزنها إذ أنها ظلت محتفظة بكمية الوقود شبه كاملة في خزاناتها.