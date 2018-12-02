أردوغان: خاشقجي خُنق حتى الموت في سبع دقائق ونصف الدقيقة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم السبت، إن حكومته لديها "وثائق وبيانات" تشير إلى أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي تم خنقه حتى الموت في سبع دقائق ونصف الدقيقة داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي بمقر انعقاد قمة مجموعة العشرين أن بلاده لا ترغب في إلحاق ضرر سياسي بالسعودية، "إلا أن العالم وخاصة المجتمع الإسلامي لن يرضى ما لم يتم الكشف عن الجناة".

وأوضح الرئيس التركي أنه من مصلحة المملكة العليا أن تكشف عما حدث بالضبط خاشقجى.

وقال أردوغان إن تركيا تبادلت المعلومات المتعلقة بالقتل مع العديد من الدول، بما فيها ألمانيا والولايات المتحدة. كما طالب مرة أخرى بتسليم المسؤولين عن القتل ، المحتجزين حالياً في المملكة العربية السعودية ، إلى تركيا.