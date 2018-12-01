توقعات بتظاهر الآلاف في مسيرة بدبلن احتجاجا على التشرد

من المنتظر أن يتجمع الآلاف في دبلن اليوم السبت، للاحتجاج على تفاقم مشكلة التشرد في أيرلندا.

ويدعو منظمو المسيرة، التحالف الوطني للمشردين والإسكان، الجمهور العام إلى الاحتجاج ضد ما يسمونه "الفشل الذريع" من جانب الحكومة في التصدي لمشكلة الإسكان.

ورغم تعافي الاقتصاد الأيرلندي، ما زالت أزمة الإسكان تتعمق، حيث جرى تسجيل رقم قياسى للمشردين بلغ 9724 في أكتوبر، بحسب البيانات الصادرة من هيئة الإسكان، الأسبوع الماضي.

وسار نحو 1200 شخص إلى البرلمان الأيرلندي للاحتجاج على التشرد في الثالث من أكتوبر الماضي، في مظاهرة بتنظيم من التحالف الوطني للمشردين والإسكان، وهي مجموعة جامعة تقع تحت مظلتها منظمات تعمل لمكافحة التشرد.

ويدعو التحالف إلى برنامج سريع للإسكان الحكومي على الأراضي الحكومية وإضافة مليار يورو (13ر1 مليار دولار) لتمويل الإسكان.

كما أنه يريد من الحكومة أن تجرم طرد الأشخاص ليصيروا مشردين.