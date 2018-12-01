«آبي» يبلغ ماكرون إن مستقبل تحالف «نيسان-رينو» يرجع إلى مساهمي القطاع الخاص

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن آبي أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة، بأن مستقبل التحالف بين شركتي نيسان ورينو أمر يرجع إلى مساهمي القطاع الخاص.

وقال المتحدث للصحفيين في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس حيث التقى آبي وماكرون على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين إن ”رئيس الوزراء آبي قال فيما يتعلق بالتحالف،الذي يعد رمزا للتعاون الصناعي الياباني الفرنسي، إن من المهم الحفاظ على علاقة مستقرة.

”ولكن مستقبل التحالف أمر يرجع إلى المساهمين من القطاع الخاص .الحكومة اليابانية لا تصدر حكما مسبقا على مستقبل التحالف“.