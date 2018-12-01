بوروندي تصدر مذكرات اعتقال ضد مسؤولين رفيعي المستوى متهمين باغتيال أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد

أصدرت وزارة العدل في بوروندي مذكرات اعتقال اليوم السبت لمسؤولين سياسيين رفيعي المستوى، متهمين بقتل أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد قبل أكثر من عشرين عاما.

وأعلنت الوزارة أسماء 21 فردا من بينهم الرئيس السابق بيير بويويا الذي يشغل حاليا منصب ممثل الاتحاد الافريقي عن مالي ومنطقة الساحل.

وكل المتهمين يعيشون في الخارج، ما دفع الوزارة لأن تطلب من المجتمع الدولي تسليمهم لبوروندي.

وقال النائب العام سيلفستري نياندوي: "نظرا لأنهم ليسوا على أراضي بوروندي، نحث الدول التي تستضيفهم على اعتقالهم وإرسالهم إلى بوروندي، حتى يوضحوا الوقائع المتهمين بها".

كما أن رئيس وزراء بوروندي السابق، أنطوان ندووايو، وأربعة مسؤولين عسكرين رفيعي المستوى، مطلوبون. ويواجهون اتهامات باغتيال الرئيس السابق ميليكور نداداي في 1993.

وكان نداداي أول رئيس من عرقية الهوتو في بوروندي في دولة منقسمة من الناحية العرقية بين الهوتو والتوتسي. وأدت وفاته إلى إشعال حرب أهلية دامت 12 عاما وأودت بحياة نحو 300 ألف شخص.

وقال زعيم الحزب المعارض المنفي تشارلز نديتيجي إن الرئيس بيير نكورونزيزا، يؤجج التوترات العرقية لإلهاء الشعب عن إخفاقات الحكومة. والكثير من الأسماء على قائمة الوزارة هي لأشخاص بارزين من التوتسي.

وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) من بلجيكا: "إنه يحاول بشدة اللعب على مشاعر الهوتو الذين يشكلون الأغلبية في البلاد ، ليكون بمثابة المدافع عن مصالحهم، ليجعلهم يعتقدون أنه يريد الانتقام لهم من التوتسي".