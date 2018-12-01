بيلوسي: اتفاقية التجارة الجديدة بين أمريكا وكندا والمكسيك تحتاج إلى تحسين

قالت نانسي بيلوسي زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، إن اتفاقية التجارة الجديدة، التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، والرئيس المكسيكي المنتهية ولايته إنريكي بينا نيتو، على هامش قمة مجموعة العشرين بالارجنتين أمس الجمعة، تحتاج إلى تحسين.

وتابعت أن "هذه الاتفاقية لا تزال في طور الإعداد. نحن ننتظر لنرى بنود التطبيق فيما يتعلق بالعاملين والبيئة".

واضافت بيلوسي "يجب على المكسيك أيضا تمرير وتنفيذ التغييرات التي تعهدت بها في قانون العمل لرفع الاجور وظروف العمل للعمال المكسيكيين الذين يتنافسون مع العمال الامريكيين".

وستحل النسخة الجديدة محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وقال ترامب إن الاتفاقية التي يطلق عليها "يوسمكا" هي "اتفاقية نموذجية من شأنها تغيير أفق التجارة للأبد"، مشيرا إلى أنها سوف تفيد الطبقة العاملة.

وأكد ترامب إنه يتوقع أن تصادق عليها برلمانات الدول الثلاث.

من جانبه، شدد ترودو على اعتقاده بأن الاتفاقية الجديدة "المحدثة " ستساعد الطبقة المتوسطة، وقال إنها ستبدد أوجه الغموض التي تحيط بالتجارة.