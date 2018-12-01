رئيس الوزرء الياباني يهاجم السياسة الحمائية في قمة مجموعة العشرين

عارض رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، السياسة الحمائية في اليوم الأول من قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس أمس الجمعة، حسبما قال متحدث باسمه.

وفي اجتماعات المائدة المستديرة للقادة والاجتماعات الثنائية مع رئيسي الصين والولايات المتحدة، دعا أبي إلى أسواق حرة ومفتوحة وحث على إصلاح منظمة التجارة العالمية.

ونقل المتحدث عن ابي قوله لزعماء دول المجموعة إن "الحمائية والتدابير التي تقيد التجارة لن تكون في مصلحة أي دولة".

وتخوض الولايات المتحدة والصين حاليا نزاعا تجاريا متصاعدا وسيعقد اجتماع بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينج اليوم السبت، حيث سيحظى الاجتماع بمراقبة عن كثب.

كما حث آبي، الذي ستستضيف بلاده قمة مجموعة العشرين المقبلة في يونيو، على توسيع الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ، والذي يضم 11 دولة.