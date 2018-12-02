ماكرون يدين أعمال الشغب في باريس ويعلن أنه لن يقبل بالعنف

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أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت، أعمال الشغب التي رافقت احتجاجات حركة "السترات الصفراء" في باريس بأشد العبارات.

وقال ماكرون اليوم السبت خلال كلمة له في قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس: "سأقبل الاحتجاجات دائما، وأستمع للمعارضة دائما، ولكني لن أقبل أعمال العنف".

وأضاف ماكرون أن من يمارس العنف لا يريد تغييرا ولكنه يريد الفوضى، ولا شيء يبرر الهجوم على الشرطة والنهب والتخريب.

وكانت باريس شهدت اليوم السبت مصادمات عنيفة خلال مظاهرات حركة "السترات الصفراء".

وتقوم الحركة بمظاهرات احتجاجية منذ عدة أسابيع ضد سياسة الإصلاح التي تتبعها الحكومة الفرنسية وتنتقد الرئيس خاصة لسياسته التي يصفونها بأنها مبالغ فيها .