الرئيس الكاميروني يتعهد بالاستمرار فى مكافحة الإرهاب

تعهد الرئيس الكاميرونى "بول بيا" بالاستمرار فى العمل من أجل مكافحة الإرهاب فى بلاده حتى يتم القضاء عليه، ووعد مواطنيه بالعمل من أجل حل مشكلات الكاميرون، وحثهم على ضرورة التمسك بالوحدة.

وقال رئيس الكاميرون: "إننا سنستمر فى مكافحة الإرهاب حتى يلقى الانفصاليون فى المناطق التى يتحدث سكانها باللغة الإنجليزية أسلحتهم أو تتم هزيمتهم".

وأضاف قائلا: "إن القوى المعارضة الهدامة فى المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية تستغل بعض شكاوى العمال من أجل تنفيذ خططها الانفصالية والقيام بأعمال إرهابية".

وتابع: "لقد اندلعت أعمال عنف، ولذلك فإن الحكومة تتخذ إجراءات للحفاظ على النظام العام وضمان سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم". مؤكدا أن الانفصال يتعارض مع روح الدستور فى الكاميرون، ويتعارض أيضا مع طبيعة الدولة التى لا تتجزأ.

جدير بالذكر أن الرئيس بول بيا كان قد فاز فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت يوم السابع من شهر أكتوبر الماضى وحصل على نسبة 71% من الأصوات، ولكن منافسه "موريس كامتو" ومؤيديه يزعمون أن الانتخابات تم تزويرها بواسطة الموالين للرئيس بيا.

وتجدر الإشارة إلى أن "بيا" يتولى السلطة منذ أكثر من أربعين عاما، حيث تولى منصب رئيس الوزراء لمدة سبعة أعوام، وشغل منصب رئيس الدولة لمدة 36 عاما، وقام خلال عام 2008 بإلغاء القيود التى يفرضها الدستور على فترات الولاية الرئاسية.