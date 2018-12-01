منظمة التحرير الفلسطينية تدعو لمقاطعة مسابقة يوروفيجن في إسرائيل

دعت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت إلى مقاطعة مسابقة "يوروفيجن" للأغنية الأوروبية المقررة في إسرائيل العام المقبل.

وحثت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة ومسئولة دائرة الإعلام والثقافة حنان عشراوي في بيان صحفي اتحاد الإذاعات الأوروبية (EBU) على "احترام حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم بث أي أحداث من المسابقة المذكورة".

وقالت عشراوي "إن منح إسرائيل شرف استضافة (يوروفيجن عام 2019) هو بمثابة مكافأة لها ومساعدة مجانية لإخفاء احتلالها العسكري المستمر منذ عقود وانتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني".

وأضافت عشراوي "يتوجب على اتحاد الإذاعات الأوروبية التأكد من أن مستوطنات إسرائيل غير الشرعية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة مستبعدة تمامًا من أي بث لأنشطة يوروفيجن".

وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي، أكد مرارا وتكرارا على أن مشروع الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وليس لـه صلاحية قانونية، كما أنه رفض عمليات ضم إسرائيل للقدس واعتبرها غير قانونية ولاغية.

وأكدت عشراوي على "أهمية أن يلتزم اتحاد الإذاعات الأوروبية بعدم توفير منصة لإضفاء الشرعية على النظام الاستعماري الاستيطاني غير الشرعي في فلسطين".

ومن المقرر أن تستضيف إسرائيل نسخة عام 2019 من مسابقة يوروفيجن أكبر برنامج مسابقات موسيقي في العالم من حيث الحجم وعدد المشاركين والدول المشاركة وقنوات البث.