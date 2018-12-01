كوريا الجنوبية تخفض مستوى انتشارها العسكري في مواجهة جارتها الشمالية

تنفذ القوات المسلحة الكورية الجنوبية عملية واسعة النطاق لتخفيف مستوى الانتشار العسكري على امتداد الخطوط الأمامية المواجهة للقوات المسلحة الكورية الشمالية.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في سول، إن عملية خفض الانتشار ستستمر خلال العام 2019 في إطار سياسة خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية وتحقيق التقارب مع كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن عسكريين كوريين قولهم، إنه سيتم في إطار سياسة التهدئة توسيع نطاق المساحات المنزوعة السلاح على جانبي خط الحدود بين الكوريتين، وأن يجري العمل على تحويل تلك المناطق إلى مناطق تعاون ورفاة مشترك بموجب اتفاقات المصالحة والتهدئة المبرمة بين زعيمي الكوريتين في أبريل الماضي في قمتهم التاريخية.

يأتي ذلك في وقت بدأت فيه كوريا الشمالية تحركا موازيا لخفض التسلح في مناطق خط المواجهة الأمامي مع كوريا الجنوبية وسحب الآليات والأسلحة الثقيلة من تلك المناطق إثباتا لحسن النوايا من جانب بيونج يانج التي قامت أيضا بتفكيك مصانع إنتاج الصواريخ الباليستية.

وقد رصدت الأقمار الاصطناعية التجسسية في الولايات المتحدة حالة خفض التسلح على جانبي خط حدود الكوريتين اعتبارا من 20 يوليو الماضي بما في ذلك مناطق تجميع الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية والمدفعية بعيدة المدى ومناطق إمداد وتجميع محركات الصواريخ وهو ما اعتبرته مراكز البحوث الاستراتيجية الأمريكية تطورا إيجابيا على صعيد إعادة بناء الثقة بين الكوريتين وتحقيق الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، وصولا إلى تنفيذ ما اتفق عليه رئيس الولايات المتحدة ونظيره الكوري الشمالي في يونيو الماضي على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.