ماي تحث ولي العهد السعودي على محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي

قال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الجمعة، إنها طلبت من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وقالت إنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث .

ويمثل اجتماع قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين أول مناسبة دولية كبيرة يحضرها الأمير محمد منذ مقتل خاشقجي الكاتب بصحيفة واشنطن بوست وأحد منتقدي ولي العهد السعودي في القنصلية السعودية باسطنبول في أكتوبر تشرين الأول.

وأدت جريمة خاشقجي إلى توتر علاقات السعودية مع الغرب وأثرت سلبا على صورة الأمير محمد في الخارج.

وقالت السعودية إن الأمير محمد لم يكن يعلم مسبقا بهذه الجريمة.

وقال مكتب ماي في بيان بشأن اجتماعها مع الأمير محمد ”شددت رئيسة الوزراء على أهمية ضمان محاسبة المسؤولين عن واقعة مقتل جمال خاشقجي المروعة واتخاذ السعودية إجراءات لبناء الثقة وضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف أبدا“.

وكانت ماي قد تعهدت في وقت سابق بأن تكون قوية عندما تتحدث مع الأمير محمد، وقالت إن التحقيق في قضية خاشقجي يجب أن يكون كاملا وموثوقا به.

وتحرص ماي على عدم إثارة غضب الحلفاء في مختلف أنحاء العالم مع استعداد بريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي العام المقبل في أكبر تحول لها في مجال السياسة الخارجية والتجارة منذ أكثر من 40 عاما.

وأبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأمير محمد في وقت سابق من يوم الجمعة أن أوروبا ستصر على مشاركة خبراء دوليين في التحقيق في قتل خاشقجي.

وقال مسؤول بريطاني كبير إن ماي ستلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت مع احتمال أن تتضمن المباحثات تحقيق تركيا في جريمة خاشقجي.

وشجعت ماي أيضا السعوديين على إنهاء الحرب في اليمن. وتدعو الدول الغربية إلى إنهاء الحملة العسكرية التي تقودها السعودية مع تفاقم أزمة إنسانية هناك.

وقال مكتب ماي“ بشأن اليمن رئيسة الوزراء أوضحت الحاجة الملحة لإنهاء الحرب وإغاثة الملايين الذين تهددهم المجاعة“.

وحثت ماي على دعم السعودية لمارتن جريفث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن ولإحراز تقدم في محادثات ستوكهولم المقبلة.

وتعرضت بريطانيا لضغوط لوقف مبيعات السلاح للسعودية بسبب العدد الكبير من القتلى جراء الغارات الجوية التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية ويدعمه الغرب في اليمن.