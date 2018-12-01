فرار ثلاثة لصوص مقنعين بعد السطو على بنك في قلب العاصمة الألمانية

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تمكن ثلاثة مقنعين من الفرار بعد أن سطوا على أحد البنوك في قلب العاصمة الألمانية برلين مساء أمس الجمعة.

وذكرت الشرطة اليوم السبت أن اللصوص الثلاثة دخلوا البنك عبر بوابة جانبية وهددوا الموظفين الذين أصابهم الذهول بألة حديدية وأدوات حادة (مفكات).

وحمل الجناة المسروقات وفروا في سيارة إلى جهة غير معلومة، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

واستخدم الجناة، حسب ما تقول الشرطة، الآلة الحديدية في فتح باب يقع في أحد جوانب البنك، وقالت متحدثة " من المرجح أنهم انتظروا لحين إغلاق البنك".

ولم تذكر الشرطة مقدار الأموال التي استولى عليها الجناة وما إذا كانوا قد استولوا على مقتنيات ثمينة.

ويقع البنك في شارع فريدريش، وهو واحد من أشهر شوارع برلين.