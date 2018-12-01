مروحية تنقذ أطفالا من حرائق غابات في شمال أستراليا الاستوائي

تم حشد مروحيات لإنقاذ أطفال ورضيع من حرائق الغابات في شمال أستراليا الأستوائي، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية اليوم السبت.

وزحفت الحرائق نحو بلدة ايونجيلا الجبلية النائية على بعد (82 كيلومترا غربي) مدينة ماكاي الساحلية في كوينزلاند يوم الجمعة وتسببت في قطع الطرق.

وبالرغم من جهود إخماد الحرائق بمشاركة طائرات من بينها طائرة بوينج 737 ، كان على مروحيات الإنقاذ نقل 10 أشخاص من بينهم أطفال تقطعت بهم السبل بسبب النيران مساء الجمعة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الأسترالية.

وقال نائب مفوض إدارة مكافحة الحرائق وخدمات الطوارئ في كوينزلاند مايك واسينج للصحفيين إن حرائق الغابات بدأت تندلع في عدة مناطق في ظل طقس جاف حار وقد تتلاقى معا لتشكل حريقا كبيرا.

وأوضح واسينج أن أكثر من 100 حريق مشتعلة في أنحاء شمال كوينزلاند بسبب الرياح القوية والظروف الجافة في منطقة عادة ما تكون مدارية رطبة.