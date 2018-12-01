عملة بيتكوين الرقمية تسجل أكبر انخفاض شهري لها خلال 7 سنوات

تتجه العملة الرقمية "بيتكوين" لتسجيل أكبر تراجع شهري لها منذ أكثر من سبع سنوات، حيث يعيد المستثمرون تقييم آفاق الأموال الرقمية والتوقعات الخاصة بها بعد الارتفاع الكبير الذى شهدته العام الماضي.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية أن أكبر العملات الرقمية المشفرة "بتكوين" تراجعت بنسبة كبيرة بلغت 6ر7 بالمئة لتصل قيمتها إلى 3867 دولاراً أمس الجمعة، ما يجعل خسائرها الشهرية تصل إلى نحو 37 بالمئة، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس عام 2011، عندما هوت بتكوين بنسبة 39 بالمئة لتصل إلى 20ر8 دولار.

كان سعر بيتكوين قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 19511 دولارا في ديسمبر عام 2017.

ونقلت بلومبرج عن مايكل نوفوجراتز ، مؤسس شركة جالاكسي ديجيتال هولدنجز المحدودة المتخصصة فى تجارة الأصول الرقمية وتكنولوجيا قواعد البيانات الرقمية المشفرة، أمس الجمعة خلال مؤتمر عبر الهاتف كان يلخص فيه نتائج شركته في الربع الثالث من العام الجاري قوله : " إنها سوق مرعبة تنهار فيها أسعار العملات المشفرة."

في حين واصلت عملات رقمية رائدة أخرى تراجعها، إذ انخفضت عملة "إيثريوم" بحوالي 2 بالمئة لتصل إلى 112 دولارا، لتبلغ خسارتها الشهرية 43 بالمئة. وتراجعت عملة الريبل "إكس آر بي" الرقمية بنسبة 5ر4 بالمئة لتصل إلى 36 سنتا، ما يجعل خسارتها الشهرية تصل إلى 21 بالمئة.

وقال نوفوجراتز إن "جزءا من عملية البيع بأسعار منخفضة يرجع إلى صرامة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع عدد قليل من الشركات المزورة في عمليات الطرح الأولية للعملات الرقمية الجديدة، ما جعل المتعاملين والتجار يشعرون بقلق بالغ ".