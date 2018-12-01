الشرطة الإسبانية والسويدية تعتقل أعضاء فرقة اغتيالات

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اعتقلت الشرطة في السويد واسبانيا أمس الجمعة، أعضاء في فرقة اغتيالات يعتقد أنها على صلة بجريمتي قتل على الأقل، حسبما قالت السلطات.

وقالت الشرطة الإسبانية إن خمسة أشخاص اعتقلوا في إقليم ملقة بجنوب اسبانيا وألقي القبض على أربعة اخرين في مدينة مالمو السويدية.

ونقلت صحيفة "الباييس" الإسبانية عن مسؤولين محليين قولهم إن المعتقلين جزء من "أسوأ مجموعة من القتلة المأجورين الناشطين في منطقة كوستا ديل سول.. لم نشهد مثل هذه المجموعة الوحشية هنا من قبل."

وتم الإفراج المشروط عن اثنين ممن تم اعتقالهم في ملقة في وقت لاحق.

وقالت الشرطة في بيان إن الهجوم على الجماعة التي يطلق عليها اسم "لوس سويكس" (السويديون) أدى الى حل غموض جريمتي قتل.

وتمت مصادرة أسلحة وهواتف محمولة ونقود وثلاث ساعات فاخرة تصل قيمتها إلى 280 ألف دولار من قبل الشرطة في عقارات مرتبطة بالمجموعة.

وتراوحت أعمار سبعة رجال وامرأتين تم اعتقالهم أمس الجمعة بين 24 و 64 عاما.