الحكومة الألمانية تصف بوش الأب بـ«صديق الألمان»



أعربت الحكومة الألمانية عن تعازيها في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، واصفة إياه بـ"صديق الألمان".

وكتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم السبت: "إسهامه في إعادة توحيدنا، لن ننساه مطلقا".

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ذكر في وقت سابق أن بلاده ستظل مدينة بالشكر لجورج بوش الأب، وقال في برلين، اليوم السبت: "إنه أيضا مهندس الوحدة الألمانية. لقد دعمها بدون تحفظات منذ البداية. لن ننسى ذلك مطلقا.. نشعر بالحزن على رجل دولة كبير وصديق لألمانيا".

وأضاف ماس: "لقد استغل على نحو شجاع فرصة إنهاء الحرب الباردة عام 1989 في لحظة الثورة، التجربة، عندما ترنحت التكتلات وبدأ انهيار الصدام الذي استمر على مدار عقود".

كما وصف الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الرئيس الأمريكي الراحل بأنه "صديق حقيقي" لبلاده، وكتب، اليوم، في خطاب تعزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بوش صاغ أحد التحولات الكبرى في السياسة العالمية على نحو حاسم.

وأضاف شتاينماير: "بدون ثقة وصداقة الولايات المتحدة ورئيسها، ما كانت الوحدة الألمانية ممكنة"، مؤكدا أن ألمانيا ستحتفظ بذكراه في مكانة مشرفة.