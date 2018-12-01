فازت صحفية لدى وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بجائزة صحافة العلوم التي تمنحها الجمعية الألمانية للطب النفسي والعلاج النفسي وعلم النفس العصبي وعلم الأعصاب.

وأعلنت الجمعية في برلين، اليوم السبت، أنه تم منح الجائزة للصحفية أولريكه فون ليشتشينسكي عن التقرير الذي أعدته لـ(د. ب. أ) تحت عنوان "مرض وأسرة وجريمة قتل"، والذي نُشر في 14 فبراير الماضي.

وتتقاسم فون ليشتشينسكي الجائزة، التي تبلغ قيمتها 5 آلاف يورو، في فئة "المطبوعات"، مع الصحفية إنيز شيبرجيس عن تقريرها الذي حمل عنوان "إنه الحب لكن بشكل مختلف- سلسلة التوحد"، والذي نُشر بصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية بتاريخ 28 مارس الماضي.

ودار تقرير فون ليشتشينسكي حول سؤال يتعلق بمدى الإرادة الحرة التي يمكن أن يحصل عليها مريض نفسي بعدما صار يُشكل خطرا على الآخرين.

وطرحت فون ليشتشينسكي في التقرير أسئلة على والدي وشقيقة وجدة شاب، نحو 30 عاما، يعاني من فصام ارتيابي. ورفض الشاب تلقي العلاج، وقتل بعد ذلك شخصا خلال إحدى نوبات مرضه. وكانت عائلة المريض حذرت الأطباء والسلطات على مدار شهور من الخطر الذي يشكله الشاب، وطالبوا بإخضاعه قسرا للعلاج، إلا أن مساعيهم باءت بالفشل.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الألمانية للطب النفسي والعلاج النفسي وعلم النفس العصبي وعلم الأعصاب هي أكبر جمعية علمية- طبية معنية بقضايا الأمراض النفسية في ألمانيا. وينتمي للجمعية 9 آلاف طبيب وعالم يعملون في مستشفيات جامعية ومستشفيات عادية وعيادات خارجية، وفي مجال البحث العلمي.