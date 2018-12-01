ولي العهد السعودي يحظى بالترحيب في قمة مجموعة العشرين

بين ترحيب حارّ من الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، ولهجة مازحة من قبل نظيره الأمريكى دونالد ترامب، وبعض الجدية في اللقاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يجد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان نفسه معزولاً لدى بدء أعمال قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، بل كان محاطاً بشكل جيد.

وتعد مشاركة الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين، هي الأولى له في اجتماع دولي منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول قبل شهرين.

وإذا كان بعض المحللين توقع أن يشعر ولي العهد السعودي في قمة مجموعة العشرين بـ"العزلة" فإن ما جرى في اليوم الأول من القمة برهن عن خطأ هذا التوقع، فالأمير محمد بن سلمان كان نجم مقطعى فيديو جرى تناقلهما على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويصوّر المقطع الأول المصافحة بين ولي العهد السعودي والرئيس الروسي والتي تميزت بكثير من الود، إذ تصافح الرجلان بحرارة على طريقة رياضيين اثنين، قبل أن يجلسا متجاورين على طاولة القمة وهما يتحادثان ويتبادلان الابتسامات.

وسرعان ما تناقلت شبكات التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، صور هذا اللقاء الودي بين الاثنين اللذين يجمع بين بلديهما امتلاك كميات هائلة من النفط.

فالبلدان يستطيعان التحكم بسعر برميل النفط الذي تراجع كثيرا خلال الفترة الاخيرة، وتبدل سعره مرتبط بما قد يقررانه.

وأعلن البيت الأبيض أن الأمير محمد بن سلمان "تبادل المزاح" مع ترامب على هامش القمة، والمعروف أن الرئيس الأمريكي من أبرز داعمي ولي العهد السعودي، وينتظر منه المساعدة دائما في الإبقاء على سعر برميل النفط منخفضا.

كما شوهد ولي العهد السعودي وهو يتبادل الحديث مع ايفانكا نجلة ترامب، ثم يصافح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث جرى بينهما حديث مقتضب.

وبحسب الرئاسة الفرنسية، فإن ماكرون طلب من المسئول السعودي "إشراك خبراء دوليين في التحقيق" بشأن مقتل خاشقجي، كما دعاه الى العمل على "حل سياسي في اليمن".

وعقب محادثة ماكرون وبن سلمان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لهذه المحادثة مدته دقيقة ونصف، ونشرت وسائل إعلام عديدة هذا الشريط الذي لم تتضح في الحال الجهة التي صورته ونشرته على "تويتر"، لكن بدر العساكر مدير المكتب الخاص لبِن سلمان أعاد نشر هذا الفيديو على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وفي شريط الفيديو هذا يظهر الرئيس الفرنسي وهو يتحدث بالإنجليزية بحدة مع ولي العهد السعودي، الذي بدا بالمقابل أكثر ارتياحاً وبادر للضحك لبضع لحظات.

وبسبب الضجيج تعذّر سماع كل ما دار في المحادثة بين ماكرون وبن سلمان، لكن يمكن بوضوح سماع الأمير السعودي يقول للرئيس الفرنسي "لا تقلق" فيجيبه الأخير "أنا قلق فعلاً.. أنا قلق"، وبعدها يقول "أنت لا تستمع إليّ أبداً" فيجيبه بن سلمان "كلا، بالطبع أنا استمع".