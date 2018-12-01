إرسال حطام محتمل للطائرة الماليزية المفقودة لوزير النقل

أرسل أقرب أقرباء ركاب وطاقم الطائرة الماليزية المفقودة، التي كانت تقوم بالررحلة رقم "إم.إتش.370"، أمس الجمعة، خمس قطع من حطام محتمل تم العثور عليه في مدغشقر لوزير النقل الماليزي، أنطوني لوك .

وقال المحامي الماليزي، جريس ناثان، الذي كانت والدته من بين ركاب الطائرة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) " لو كانت كل الحكومات المعنية والأشخاص الذين كانوا على الشاطئ قد شاركوا في جهود الأنقاذ، لكان قد تم جمع المزيد من الحطام ".

وأضاف "بدلا من ذلك اضطررنا أن نتصرف بمفردنا ،وأسفر ذلك عن بعض النتائج بموارد وجهود محدودة".

وقال بلين آلان جيبسون، وهو محقق أمريكي خاص، أجرى عملية بحث خاصة للـ(د.ب.أ) أمس الجمعة "عثر صيادون محليون على الحطام. وعثرت أنا وأشخاص من أقرب الأقرباء على جميع الحطام حتى الان".

وعثر صيادون محليون وقرويون على خمس قطع في الفترة بين سبتمبر 2016 حتى أغسطس 2018 على طول ساحل مدغشقر.

يذكر أنه في 8 مارس 2014، اختفت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية وعلى متنها 239 شخصا من مسافرين وطاقم الطائرة ، بينما كانت في طريقها من كوالالمبور إلى بكين ، لتسطر واحدا من أكبر ألغاز الطيران في العالم.

وتم تعليق بحث غير مثمر أجراه فريق دولي بقيادة استراليا تحت الماء في جنوب المحيط الهندي في يناير 2017 .

ولكن البحث بدأ مجددا في وقت مبكر من هذا العام بعد أن وافقت الحكومة الماليزية لشركة "أوشن إنفينيتي" على البحث عن الطائرة على أساس "عدم دفع تكلفة بدون تحقيق نتائج"، وهو ما يعني أن الشركة سوف تتحمل التكلفة ما لم تعثر على الطائرة.